PRF recupera veículo clonado roubado em Curitiba

A PRF de Santa Terezinha do Itaipu foi acionada na noite de ontem(29) para averiguar veículo acidentado e abandonado no km 698,da BR 277. Ao chegar foi constatada a existência de um veículo Honda/Civic, portando placas AYQ-7464, a qual não correspondia ao chassi gravado.

Em consulta constatou-se que o chassi correspondia à placa MJJ0085 (Honda/Civic) com ocorrência de roubo, na cidade de Curitiba-PR na data de 17/07/2019. Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em São Miguel do Iguaçu para as providências cabíveis.