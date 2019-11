PRF prende homem e recupera veículo na aduana Brasil/Paraguai

Por volta das 15h30 desta sexta-feira (22) no km 730 da BR 277, em Foz do Iguaçu/PR, em ação de combate ao crime, foi abordado o veículo VW/Gol cor vermelha com placas do Paraguai.

O motorista, um homem de 19 anos, não apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade do veículo.

Ao realizar a inspeção dos sinais identificadores e consulta a sistemas, a equipe constatou que o automóvel teria sido roubado em 13/11/2019 na cidade de Campina Grande do Sul/PR. O condutor informou que pegou o veículo no bairro Vila Portes em Foz do Iguaçu/PR e receberia R$ 1 mil para levar o carro para o Paraguai.

Diante das informações obtidas o condutor e o veículo foram encaminhados para a Policia Civil de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos legais cabíveis.