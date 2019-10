PRF prende homem acusado de estupro de vulnerável no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na tarde desta segunda-feira (30) em Medianeira, oeste do Paraná, um homem de 68 anos de idade acusado de estupro de vulnerável.

A denúncia foi feita à PRF pelo pai da vítima, uma menina de oito anos. A informação de que o idoso estava se deslocando pela BR-277 foi recebida pela equipe da PRF de plantão na unidade operacional de Santa Terezinha de Itaipu.

Com as características do veículo, o homem foi abordado, quase 40 quilômetros depois do posto policial.

Os abusos teriam ocorrido no último sábado (28), em Foz do Iguaçu. Conforme o relato da criança, o idoso teria tocado as partes íntimas dela, além de tê-la feito tocar com as mãos o seu pênis, enquanto ambos assistiam, sozinhos, a uma série de TV.

Após a abordagem, realizada por volta das 16h, a PRF acionou os pais da menina, que compareceram à Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu, para onde a ocorrência foi encaminhada.

O crime de estupro de vulnerável tem pena prevista de oito a 15 anos de prisão. Em parte significativa dos casos, esse tipo de violência é praticado por familiares ou por pessoas próximas.

A ONG Childhood Brasil disponibiliza em https://www.childhood.org.br/a-violencia-sexual-infantil-no-brasil uma série de orientações sobre como prevenir e enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes.