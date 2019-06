PRF apreende quase 100 quilos de maconha na região oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 99,6 quilos de maconha na noite desta quinta-feira (27) em Céu Azul, na região oeste do Paraná.

A droga, que estava distribuída em 176 tabletes, era transportada no porta-malas de um automóvel Kadett GM com placas de Santa Cruz do Sul/RS.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo em frente a unidade operacional da PRF na BR-277, momento em que o veículo empreendeu fuga em alta velocidade.

Após aproximadamente um quilômetro, o veículo foi encontrado abandonado e o motorista fugiu. Foram realizadas buscas a procura do motorista porém este não foi encontrado.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de Matelândia.