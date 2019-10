PRF apreende 165 quilos de maconha em três ocorrências

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 165,65 quilos de maconha, incluindo 4,5 quilos de skunk – variação mais forte da maconha -, durante a noite e madrugada na região de Guaíra (PR). Uma mulher e um homem foram presos e um carro roubado no começo do mês foi recuperado.

Na noite de segunda (21), por volta das 22 horas, na BR-163, em Guaíra, agentes da PRF abordaram um homem de 31 anos, que dirigia um Ford Fiesta. Durante a abordagem, o homem se mostrou muito nervoso, o que aumentou o nível das buscas. Dentro do pneu estepe foram encontrados 4,5 quilos de skunk.

O motorista disse que saiu de São Paulo (SP) com destino a Salto del Guairá (PY), para visitar a namorada. Ele foi detido e encaminhado, junto com a droga e o carro para a Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas.

Logo depois, cerca de 23h25, os agentes tentaram abordar um motorista de um Honda HR-V na BR-487, em Alto Paraíso (PR), mas o motorista fugiu. Depois de cerca de dois quilômetros de perseguição, o motorista conseguiu abandonar o carro e fugir, sem ser encontrado.

No interior do carro estavam 122,15 quilos de maconha, que foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil, juntamente com o carro.

Na madrugada desta terça (22), por volta das 5 horas, policiais abordaram um ônibus que saiu de Campo Grande (MS) com destino a Florianópolis (SC), na BR-163, em Guaíra.

Durante a vistoria no bagageiro, a equipe encontrou uma mala com 39 quilos de maconha. Os policiais conseguiram identificar a proprietária da droga, uma mulher de 20 anos, moradora de Montes Claros (MG). Aos policiais ela disse que retirou a droga em Itaquira (MS) e levaria até Belo Horizonte (MG).

Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada para a Polícia Civil em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.