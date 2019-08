Cinco presos que estavam na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul foram trazidos a Cascavel no avião Hércules da FAB (Força Aérea Brasileira) e posteriormente encaminhados à Penitenciária Federal de Catanduvas.

Um forte esquema de segurança foi montado para a operação.

Fotos: Wagner Paczkowski