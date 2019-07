Preso por roubo

Um homem de 30 anos foi preso ontem pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais de Cascavel) suspeito de participação em um roubo registrado no Distrito de São Salvador, em Cascavel, no dia 24 de junho. Na ocasião duas pessoas renderam e ameaçaram a família e levaram dinheiro, eletrônicos e outros objetos. Outras duas pessoas já estão detidas e as investigações continuam, pois há suspeita de mais envolvidos. Durante cumprimento do mandado de prisão, a polícia encontrou drogas e uma balança na casa do suspeito, que foi autuado por tráfico de drogas.