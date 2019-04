Presidente dos municípios Lindeiros terá audiência com presidente da Itaipu

Está confirmada para esta quarta-feira (17) em Foz do Iguaçu, a primeira audiência entre o diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional, General Silva e Luna, e o presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, prefeito de Pato Bragado Leomar Rohden .

Apesar das manifestações feitas recentemente pelo presidente da usina, de que os compromissos anteriormente firmados por Itaipu com os municípios serão todos honrados e que as parcerias que se enquadrem dentro dos propósitos da nova gestão, continuarão e serão incrementadas, os prefeitos, até então, não tiveram, por intermédio de sua entidade representativa, a oportunidade de tratar a respeito diretamente com Silva e Luna

Conforme o prefeito Mano, as declarações do general foram bem recebidas e isso tranquiliza as administrações a beira lago, porém existe uma preocupação maior, a renovação do Tratado de Itaipu, o chamado Anexo C, que vence em 2023 e precisará ser renovado