Presa quadrilha que furtava em ônibus

Cinco pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furto a idosos em ônibus do transporte público de Cascavel foram presas ontem (04), pela Polícia Civil. São três mulheres e dois homens que vieram do Mato Grosso e praticavam os crimes há pelo menos um mês. “No início do mês de maio nós percebemos aumento de registro de ocorrências de furtos a pessoas idosas em ônibus. As linhas eram quase sempre as mesmas e a forma como o crime acontecia também. Os criminosos levavam os cartões bancários das vítimas, que no caso dos idosos geralmente tem junto um papelzinho com a senha, e saíam fazendo compras, saques e transferências de dinheiro das contas”, revela o delegado adjunto da 15ª SDP, Fernando Zamoner.

O maior número de ocorrências acontecia no início do mês, época em que os aposentados recebem a pensão e um furto registrado na manhã de ontem (4) levou a polícia até os suspeitos. Os criminosos compravam desde roupas, perfumes até celulares e notebooks utilizando os cartões das vítimas.

Não há número exato de vítimas, porque muitos idosos acreditavam ter perdido os cartões e registravam apenas o extravio. Mas se estima que no mínimo 30 pessoas tenham sido vítimas da quadrilha. Além de cartões, eles também furtaram celulares.

Ainda não se sabe se os presos têm passagens policiais, já que são de outro estado. Não foi divulgado nome deles. As investigações continuam para verificar se existem mais integrantes da quadrilha.

Reportagem: Cláudia Neis