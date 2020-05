Prefeitura revitaliza Vale dos Ipês em Toledo

A população que reside na região do Jardim Europa / América tem percebido uma grande movimentação de maquinários e de trabalhadores nas margens do Rio Toledo nos últimos dias.

Uma grande ação da Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento está proporcionando a revitalização do Vale dos Ipês.

Com recursos e estrutura própria, a Secretaria está realizando um paisagismo que compreende uma extensão, em linha tortuosa de 2,3 km. Se considerarmos as duas margens, são 4,6 quilômetros de margens recuperadas.

“Nós estamos fazendo um trabalho de intervenção no Vale dos Ipês que envolve o desassoreamento do Rio Toledo, serviço de limpeza e retirada de lixo e entulhos das margens do Rio. Também será realizada a substituição das leucenas, as árvores consideradas invasoras, que serão substituídas por espécies da Mata Atlântica, Ipê, Jacarandá e Peroba, espécies que serão plantadas”, relata o Secretário de Desenvolvimento Ambiental, Neudi Mosconi.

A última fase do projeto compreende o plantio das árvores. Enquanto isso, a Secretaria está fazendo a adequação do solo, aterramento, resgate e preservação das nascentes, desconexão de toda ligação clandestina de esgoto (foram inúmeras localizadas), adequação das galerias, conduzindo-as para o leito do rio com processo de proteção e tubulação no leito.

“Após o assoreamento estamos protegendo a margem com a colocação de uma coluna de grandes pedras maciças ao longo do rio. Para evitar a erosão das margens é feito o plantio de grama. Também vamos investir na iluminação, ampliação de ciclovias e a criação de um espaço de integração para a cidade”, complementou o Secretário.

O trabalhador, Ademir Eduardo, reside próximo da obra em andamento e conta como era a situação antes das melhorias. “Moro aqui há 30 anos, esse lugar era bem diferente do que está hoje, era um banhado, rede de esgoto para todos os lados do rio, não tinha asfalto. O caminhão que uso no trabalho eu não conseguia nem parar ali por conta das valetas que haviam, tinha que deixar longe de casa, aqui está melhorando muito. Isso que está sendo feito precisará ser cuidado, vai ser uma beleza, tudo ficará muito bom”.

Ademir disse ainda que “agora a obra vai ser para ficar, não é algo bagunçado que amanhã ou depois está destruído. O pessoal da prefeitura está fazendo isso para nós, então todos devem ter a consciência de cuidar”, finalizou o morador.