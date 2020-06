Prefeitura intensifica fiscalização no comércio de Santa Terezinha de Itaipu

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu segue com as ações de fiscalização das medidas de prevenção à covid-19 nos estabelecimentos comerciais do Município, a fim de garantir o cumprimento das determinações previstas em decreto. A intensificação da força tarefa composta pelos fiscais de obras e posturas, fazendários e sanitaristas se deve ao avanço dos casos de coronavírus no Oeste do Estado que abrange Santa Terezinha de Itaipu.

Na última semana as vistorias aconteceram em supermercados, lojas, postos de combustíveis, bares, restaurantes, mercearias, bancos, academias, distribuidores de bebidas, fábricas e indústrias. Ao todo, foram fiscalizados 30 estabelecimentos comerciais, sendo que em dois supermercados foi constatada a falta de sinalização para manter o distanciamento. Essas empresas foram notificadas para regularizar a situação. As ações de fiscalização serão mantidas inclusive aos sábados, domingos e feriados, incluindo o período noturno.

O empresário do ramo de vestuário, André Luiz Biff, avaliou a ação como positiva. “Com a retomada das atividades sabemos da importância da fiscalização, que garante a nossa saúde e também dos nossos clientes. A prefeitura está de parabéns pela iniciativa. As ações de divulgação das medidas também têm feito toda diferença para nós do comércio. O que podemos dizer é que estamos sendo muito bem assistidos”.

Para a subgerente de um posto de combustíveis, Renata Porto, desde o início da pandemia o prefeito Cláudio tem pensando na população. “Todas as medidas adotadas no combate ao coronavírus vem de encontro com saúde e bem-estar de toda população. Felizmente, podemos contar com uma administração que se preocupa com seus munícipes”, acrescentou.

Para o presidente da Acisti (Associação Comercial e Empresarial de Santa Terezinha de Itaipu), Alexandre Pereira, o momento pede cautela e a compreensão de todos. “Com o registro do aumento de casos em nosso município devemos priorizar a saúde e a vida da nossa população e para isso, precisamos respeitar às recomendações e protocolos de enfrentamento da pandemia. O momento é de cautela. A Acisti apoia as recomendações e reforça que com apoio e união de todos, seremos capazes de enfrentar a crise tanto de saúde quanto econômica, com a certeza de vencermos esses obstáculos como sociedade, resultando em uma comunidade ainda mais forte”, disse.

O prefeito Cláudio Eberhard pontuou que 95% dos comerciantes estão contribuindo com as medidas de enfretamento a pandemia, por esse motivo em

Santa Terezinha de Itaipu, pelo menos por enquanto, não vai ocorrer o lockdown. Mas população também precisa fazer sua parte. “Somente com a consciência individual vamos atingir a coletividade. Com isso, peço novamente para todos que façam o uso da máscara, só saiam de casa em caso de extrema necessidade e evitem aglomerações”, disse o chefe do Poder Executivo.

Fiscalização – Desde fevereiro, a fiscalização vem atuando no Município. Com o aumento dos casos de covid-19, os serviços ganharam reforço.

Penalidades – O descumprimento das medidas de combate ao novo coronavírus implicam em multa de até R$ 3.862,00 (três mil oitocentos e sessenta e dois reais), podendo resultar ainda na cassação do alvará de funcionamento e lacração do estabelecimento.