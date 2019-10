Prefeitura e Defesa Civil mobilizam equipes para atender ocorrências de vendaval

As chuvas e o vento fortes registrados na tarde desta quinta-feira (31) em Toledo causaram transtornos em vários bairros e na área central. Desde o início da tarde as equipes da prefeitura estão nas ruas trabalhando e atendendo as ocorrências. Foram mobilizados servidores da Defesa Civil, Trânsito, Habitação, Guarda Municipal, Secretaria do Meio Ambiente e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdur). Foram registradas inúmeras quedas de árvores, alagamentos pontuais e destelhamentos de casas.

Alguns departamentos públicos também ficaram alagados como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros Municipais de Educação Infantil e escolas. As equipes trabalham na desobstrução das vias que ficaram fechadas por conta de galhos e troncos. São priorizados os casos de obstrução total ou maior de pista.

Foram registradas na Ouvidoria até o momento 12 solicitações de quedas de árvores e galhos grandes pela cidade, nove alagamentos, entre eles uma residência no Jardim Coopagro e mais de 100 chamados na Guarda Municipal. No Corpo de Bombeiros 20 lonas foram retiradas para atender destelhamento.

Também durante a chuva, os moradores reclamaram da falta de energia. Ainda não há o número oficial de residências que ficaram sem energia. A Copel auxilia na retirada de árvores. Caso o morador se depare com fios soltos, não se aproxime e entre em contato com a Copel imediatamente. Pedimos a colaboração da população, neste momento, atenção e muito cuidado no trânsito.



Foto: CARLOS RODRIGUES

SERVIÇOS

Registro de árvores caídas e galhos ligue 3378-8500

A equipe do Corpo de Bombeiros de Toledo está entregando as lonas nas casas atingidas onde foi solicitado. O material pode ser retirado no quartel. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 193.

Nos demais, as ocorrências são relatadas por moradores via Central 156