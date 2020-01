Prefeitura de Nova Santa Rosa abre PSS para contratação de Nutricionista

A Prefeitura de Nova Santa Rosa, publicou nessa segunda-feira (20) o edital nº 01/2020 do Processo de Seleção Simplificado para contratação de nutricionista para atuar na Secretaria de Educação e Cultura do município.A urgência e a necessidade da contratação se dá devido a licença maternidade da servidora concursada para o cargo.

Os interessados devem se inscrever no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Nova Santa Rosa, de 27 de janeiro a 07 de fevereiro. A análise dos títulos será no dia 13 de fevereiro de 2020 por uma comissão designada, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos.

A divulgação da classificação final será no dia 20 de fevereiro no site oficial do município de Nova Santa Rosa.