Prefeitura de Foz do Iguaçu convoca 51 aprovados em concurso público

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu convocou 51 aprovados no concurso público nº 02/2018. Foram chamados para assumir as funções 50 técnicos desportivos juniores e um engenheiro químico júnior. A previsão de início das atividades dos novos servidores é 10 de fevereiro.

Diário Oficial do Município. Os profissionais devem apresentar a documentação solicitada no edital de convocação entre os dias 22 e 31 de janeiro na Diretoria de Gestão de Pessoas. O atendimento será feito das 8h30 às 13h30. O edital com a relação completa de exames e documentos está disponível para consulta no

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Antônio Aparecido Sapia, os técnicos desportivos vão atuar nos programas e projetos esportivos desenvolvidos em todas as regiões da cidade. Os servidores, que têm formação em educação física, vão substituir os técnicos que atuavam com contratos temporários pelo programa Bolsa Atleta. “São programas que atendem principalmente crianças e idosos. A contratação dos servidores proporciona uma segurança para a população que é atendida e para os técnicos de que os projetos terão continuidade”, explica.

O município tem revelado muitos talentos em diferentes práticas esportivas com os treinamentos ofertados. É o caso das atletas iguaçuenses Brendha Leise e Maria Eduarda Maciel, ambas de 17 anos, que começaram a treinar no projeto Basquete Sem Fronteiras e foram convocadas pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). “A administração do prefeito Chico Brasileiro está de parabéns por ter essa visão e fortalecer o quadro de servidores da secretaria de Esportes para o atendimento da população”, acrescentou o secretário.

Novo concurso

Atualmente, um novo concurso público para o preenchimento de 79 vagas na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está em andamento. O objetivo é reforçar o efetivo especialmente na área da saúde pública. As provas foram aplicadas no dia 12 de janeiro. Conforme cronograma da banca organizadora, o resultado final do concurso deve ser publicado no dia 18 de março, após avaliações práticas e prova de títulos. Os resultados do certame podem ser acompanhados diretamente no site: www.fundatec.org.br