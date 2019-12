Prefeitura de Cascavel abre edital para teste seletivo na Educação

A Prefeitura de Cascavel publicou nesta terça-feira (17) o edital para teste seletivo Nº 025/2019 para contratar professor temporário para o Ensino Fundamental e para a Educação Infantil – Cmeis. As inscrições começam às 14h do dia 2 de janeiro e vão até 16 de janeiro, pelo Portal do Município – cascavel.atende.net. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. Ambos os cargos são para cadastro de reserva, sem previsão de número de vagas.

Para o cargo de professor de Educação Infantil Temporário a carga horária é de 40 horas semanais e o salário entre R$ 2.477,16 e R$ 3.593,84, de acordo com a formação.

Para o cargo de Professor Temporário a carga horária é de 20 horas semanais com salário de R$ 1.634,91 a R$ 2.176,08. De acordo com a Semed, a variação de vencimentos do cargo de Professor de Educação Infantil Temporário e Professor Temporário se dá em razão do nível de escolaridade/formação do candidato, comprovado à época da contratação.

Os candidatos farão uma prova objetiva com 40 questões. A data prevista da prova é 16 de fevereiro. As inscrições se realizarão somente via internet. O Edital de Abertura e seus Anexos na íntegra contendo valor dos vencimentos, carga horária e demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no site http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento.php