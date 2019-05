Prefeito participa da Agenda Aberta da Educação

Na manhã desta terça-feira (9), no Auditório da Secretaria Municipal da Educação, aconteceu mais uma edição da Agenda Aberta da Educação com as Diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Participaram da atividade o Prefeito Lucio De Marchi, a Secretária Municipal da Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, o Diretor do Departamento de Administração da Educação Infantil Edmilson Augusto de Morais e as Coordenadoras Pedagógicas da Educação Infantil Elenice Camargo e Fernanda Soprani, além das Diretoras dos 28 Centros Municipais de Educação Infantil.

Durante a atividade, que faz parte do Plano de Governo da Administração Municipal, foram discutidas as demandas dos Centros Municipais de Educação Infantil. O Prefeito destacou a importância e os avanços da Educação Infantil Municipal que atualmente atende nos CMEIs cerca de 2.800 crianças diariamente. O Prefeito também enfatizou, os inúmeros investimentos que o município vem realizando nas diversas áreas em benefício da comunidade, dentre eles, a autorização para a criação de 30 cargos de Professor de Educação Infantil para o trabalho nos CMEIs, visando a ampliação e a melhor qualidade nos serviços ofertados à comunidade, o que se torna possível, tendo em vista o equilíbrio nas contas públicas do Município de Toledo.

A Secretária da Educação Edna Heloisa Schaeffer Amaral, reiterou os investimentos que vêm sendo realizados pela Secretaria Municipal da Educação, como a ampliação de algumas unidades e adequações nas estruturas físicas dos CMEIs. Além disso, as Diretoras dos CMEIs também apresentaram as demandas de suas comunidades escolares, que foram acolhidas pelo Prefeito, para serem discutidas e atendidas de acordo com o planejamento da Administração Municipal.