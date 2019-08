Prefeito leva “Tapete Preto” para o Parque dos Estados

Boa parte do bairro Parque dos Estados em Santa Terezinha de Itaipu está recebendo pela segunda vez, investimentos de recapeamento asfáltico na gestão do prefeito Cláudio Eberhard. Durante audiência pública realizada com a comunidade na noite de quinta-feira, 1º de agosto, o gestor público lembrou que em sua primeira gestão (2001/2004), algumas vias do bairro passaram por melhorias com a implantação do asfalto.

“Hoje, voltamos ao bairro para anunciar que trechos de pedra irregular serão contemplados com asfalto e outros, já asfaltados, receberão nova camada de recapeamento. Vamos entregar aos moradores do Parque dos Estados, com esse programa, 98% das ruas do bairro asfaltadas; e o melhor, sem custo algum para o morador”, disse o prefeito. Ele anunciou ainda novos investimentos que estarão acontecendo nos próximos meses, dentre eles: a reforma e ampliação da creche do bairro e melhorias na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo. “Os investimentos não param. É preciso respeitar a população e mostrar na prática que se houver empenho e dedicação as coisas acontecem”, destacou.

A presidente da Associação de Moradores do Parque dos Estados, Terezinha Wiest, falou da satisfação em poder contar com um governo que fala e cumpre suas metas. “Com o Cláudio, compromisso assumido é compromisso cumprido. Temos só a agradecer”, disse.

Da pedra irregular para o asfalto – A Rua Paraíba concentra um número significativo de moradores antigos da cidade. São famílias que residem há 40, 50 anos no local e acompanharam a transformação do bairro.

Osmar Dal Moro, um dos moradores, destacou a alegria de contar com asfalto na porta de casa. “O prefeito Cláudio é um grande administrador. Estamos muito agradecidos pelo investimento”, ressaltou Dal Moro. Da mesma forma, Claudete Scarmagnani resumiu em poucas palavras o sentimento compartilhado pela comunidade: “é um sonho que se realiza; estamos muito contentes e agradecidos”.

A audiência pública contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Matendal; dos vereadores, Luiza Benedet, Valdir Sauthier, Antonio Luiz Bendo, Neuza Correia, Sandra Agostinho; além da presidente do bairro Parque dos Estados, Varnise Terezinha Wiest e comunidade.

Números – A 10ª etapa do programa Tapete Preto vai contemplar as ruas: São Paulo, Piauí, Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. Serão 31.955,45 m² de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 1.142.567,07.