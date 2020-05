Prefeito de Guaraniaçu pode decretar fechamento do comércio a qualquer momento

Ao ser informado pela secretária de saúde Ivone Fabrício, da confirmação do décimo caso de coronavírus em Guaraniaçu neste domingo (17), o prefeito Osmário Portela lamentou que o isolamento social não está funcionando como deveria e disse que talvez possa ser decretado o fechamento do comércio novamente por decreto.

“Tem muita gente brincando com isso, saindo de casa pra passear, sem necessidade, aglomerando, tem comerciante que não está usando máscara, muito menos colaboradores e clientes; muitos não estão fornecendo álcool em gel, não estão respeitando o limite de clientes dentro dos estabelecimentos, os horários de funcionamento. Não temos gente pra ficar toda hora indo no comércio fiscalizar, estávamos contando com o bom senso de cada um, mas já estamos percebendo que não adianta”, indigna-se o prefeito.

A preocupação maior é de que os pacientes que precisam de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são atendidos em Cascavel. “Hoje recebemos a informação que Cascavel só tem um leito de UTI disponível pra covid-19. Respiradores estão escassos em tudo o país, mais de 15.500 pessoas já morreram, outros milhares estão contaminados e muitos ainda não acreditam na letalidade devastadora do coronavírus”, ressalta.

Segundo o prefeito, a intenção não era forçar o isolamento com decreto, mas ele diz que não pode perder todo o cronograma de combate ao vírus que já foi feito.