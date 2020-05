Prefeito de Cascavel assina contrato de alienação de imóveis

Na manhã desta terça-feira (19), Paranhos assinou contratos de alienação de imóveis dos núcleos industriais Allan Charles Padovani e Citvel 1, para instalação de cinco empresas, quatro de Cascavel que estão ampliando suas atividades e uma de São José dos Pinhais, que está se instalando em Cascavel. No edital de concorrência, 27 empresas disputaram os lotes.

A partir da assinatura dos contratos, as empresas têm um ano para a elaboração e aprovação dos projetos e mais um ano para realizar a construção das edificações. Em dois anos, as empresas estarão gerando aproximadamente 150 empregos em Cascavel.

A ação faz parte do programa de Retomada Econômica Cascavel Avança, Não Para! A alienação está amparada na lei, que dispõe sobre o Programa de Geração de Emprego e Renda do Município. Além do incentivo econômico por meio da alienação de imóveis a valores abaixo de mercado, a lei prevê incentivos fiscais a estas empresas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Alcione Gomes, citando a chegada de uma empresa com sede na região metropolitana de Curitiba, diz que isso é uma demonstração que Cascavel é uma cidade atrativa para investimentos. “Isso significa que Cascavel tem feito a lição de casa; Cascavel tem proporcionado incentivos e benefícios para que empresários locais ampliem seus negócios, mas também empresários de fora possam investir aqui e trazer emprego e renda para a cidade”, enfatizou.