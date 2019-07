Prefeito consegue liberação de verba contingenciada

Cascavel – Por pouco, os recursos de R$ 35 milhões previstos para Cascavel não foram comprometidos devido a um contingenciamento do governo federal. A verba do Programa Avançar Cidades estava prevista no Ministério das Cidades, extinto pela União e, com isso, quase que todo o esforço foi por água abaixo.

Esta semana, em Brasília, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) esteve na Secretaria do Tesouro Nacional, onde repassou os projetos em andamento, e, logo em seguida, teve a confirmação da continuidade da ação. “Logo que soubemos do contingenciamento buscamos demonstrar ao governo federal a importância desse recurso. Desde 2017 estamos trabalhando, apresentando os projetos que visam à revitalização de avenidas nos bairros, adequação de calçadas, abrigos de ônibus… Também haverá a implantação do Programa Rua Segura na frente de 30 escolas que consideramos de risco em relação ao trânsito”, detalha Paranhos.

Com o recurso garantido, a prefeitura pretende dar prosseguimento aos trâmites para a execução das obras.

Serão R$ 18 milhões nas modificações de oito ruas e mais R$ 1 milhão à parte para implantar faixas elevadas. Entre as principais vias está a Avenida Papagaios, que fica no Bairro Floresta; a Rua Xavantes, no Bairro Santa Cruz; e, ainda, a Avenida Gralha Azul, no Bairro Guarujá.

O dinheiro permitirá que Cascavel implante o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Os recursos disponibilizados para o Avançar Cidades – Mobilidade Urbana são de financiamento, oriundos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A taxa nominal de juros das operações de empréstimo do pró-transporte é de 6% ao ano, podendo ser acrescida taxa diferencial de até 2% e taxa de risco de crédito de até 1%. O prazo para pagamento é de até 20 anos.

Ministra Damaris em Cascavel

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, esteve reunida com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) durante apresentação do Programa Família Acolhedora, no qual Cascavel atende 230 crianças, custeado inteiramente pela esfera municipal com destinação anual de R$ 4,5 milhões, e o Programa FeliCidade do Idoso, que busca proporcionar condições adequadas a pessoas que passaram dos 65 anos.

Damaris incluiu na agenda uma visita a Cascavel em setembro deste ano, durante mais uma edição do evento. A visita depende ainda de confirmação. “Ela já tinha uma referência do Programa Família Acolhedora, que foi apresentado novamente em detalhes. Também apresentamos o projeto de implantação do Família Acolhedora do Idoso, o qual estamos analisando”, disse Paranhos.

Reportagem: Josimar Bagatoli