Preço mínimo reajustado

Os preços mínimos do trigo sofreram variação de 12,16%. Os novos valores foram publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta semana do Diário Oficial da União, por meio da Portaria 31. No documento, há uma tabela com os preços divididos por região (Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia), tipo (1, 2 e 3) e categoria (básico, doméstico, pão e melhorador). Por exemplo, o trigo tipo 1, melhorador, para os estados do Sul, ficou em R$ 42,49 a saca de 60 kg. Antes era R$ 37,88. O reajuste foi aprovado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) no dia 27 de fevereiro. Os valores para o trigo valem para o período de julho de 2019 a junho de 2020.

Outros

Também foram reajustados os preços mínimos do café e da laranja. Os produtos fazem parte da Política de Garantia de Preços Mínimos para a safra 2019/2020. Os valores servem como balizadores nas linhas de financiamento para comercialização, o que é importante para os produtores, cooperativas e indústrias com o objetivo de melhorar o fluxo comercial da cadeia produtiva desses produtos e nas operações da PGPM (aquisições e equalizações de preços).