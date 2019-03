Praga urbana: Dedetização ajuda a eliminar escorpiões

Cascavel – Em 2018 ocorreram 141.400 acidentes envolvendo escorpiões no Brasil, mas o número de mortes causadas pelo aracnídeo ainda não foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2017, foram 88 vítimas e, em 2016, mais 115. No Paraná, no ano passado, houve 3.144 acidentes com o animal e até março deste ano já foram registrados 456 casos. Em Cascavel, assim como no restante do oeste, o aparecimento desse aracnídeo deixou a população alerta neste início de ano.

Uma forma de fazer o controle de pragas como o escorpião é a dedetização feita por engenheiros agrônomos ou químicos, especialistas na área, com inseticida autorizado na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Na Regional Cascavel do Crea-PR (Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná), há 12 empresas habilitadas que contam com responsável técnico para prestação desse tipo de serviço. Em todo o Estado, são 99 estabelecimentos registrados.

No controle preventivo, o profissional de Engenharia avalia a área e identifica as espécies de pragas presentes. “Em centros urbanos a dedetização é um serviço que ocorre em locais onde as pessoas transitam, como residências e empresas e, por isso, são necessários alguns cuidados, sobretudo com a saúde das pessoas”, explica o engenheiro agrônomo e delegado da Aprav (Associação Paranaense de Controladores de Pragas e Vetores), Enio Antônio Walcker, que atua na região de Cascavel. “Para cada inseto ou aracnídeo, existe uma quantidade específica de produto. Não é a mesma dosagem para todos, porque os animais se tornam resistentes a determinados tipos de veneno”.

Wlacker ainda destaca que a execução de um serviço correto respeita todas as características dos produtos, inclusive sua permanência nos ambientes. Segundo ele, após a dedetização, “a validade do produto é pré-determinada de acordo com o local. Em residências, pode durar de 90 até 120 dias, já em empresas, como restaurantes, de 20 a 30 dias, porque a frequência de limpeza elimina o produto de forma mais rápida”.

Curiosidades

*As cobras e o escorpião são os animais que mais causam mortes por inoculação de veneno.

*Os aracnídeos se alimentam de baratas, grilos, cupins e outros insetos, mas consegue sobreviver mais de seis meses sem comer.

*O escorpião-amarelo só reage ao toque para se defender. Por isso, quando o animal for visualizado, a orientação é matá-lo com segurança. Uma maneira é cortar o aracnídeo ao meio, pois o escorpião pode ficar imóvel por horas, aparentando estar morto.

*O calor e a umidade contribuem para o aparecimento de escorpiões e o processo de infestação ocorre de forma rápida.

*O escorpião é capaz de gerar de 2 a 4 crias por ano, com 20 filhotes em média, podendo ter mais de 80 filhotes no ano.

Prevenção

As medidas de prevenção são organizar o quintal e mantê-lo limpo; remover entulhos e sobras de construção; fechar frestas e ralos; usar sacos de areias nos vãos das portas e janelas e não deixar resíduos orgânicos expostos. Em caso de picada de escorpião, deve-se procurar socorro médico com urgência, principalmente em caso de crianças, para tomar o soro antipeçonhento disponibilizado apenas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).