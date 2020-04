Posta de tilápia Copacol com velouté de cachaça

INGREDIENTES:

Para o Peixe:

1 kg de Posta de Tilápia Copacol

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Para o velouté de Cachaça:

3 colheres de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de sopa de cebola picada

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cachaça

2 tabletes de caldo de peixe diluídos em 3 xícaras de água

1/4 de xícara de creme de leite fresco

1 colher de sopa de folhas de funcho frescas picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Pimenta rosa para decorar

Acompanhamento – Purê de mandioquinha:

500 g de mandioquinha cozida sem casca

3 colheres de sopa de manteiga sem sal

1/2 xícara de leite quente

1/2 xícara de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Para o peixe:

Em uma assadeira, tempere o peixe com sal, pimenta e azeite de oliva, leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos, ou até que esteja assado.

Para o velouté de cachaça:

Em uma frigideira, derreta a manteiga e doure a cebola. Acrescente a farinha de trigo e vá mexendo com um fuê até que vire uma massa. Acrescente a cachaça e flambe*.

Sem parar de mexer, junte o caldo de peixe e o creme de leite fresco. Retire do fogo e adicione as folhas de funcho, tempere com sal e pimenta.

*Para flambar, incline ligeiramente a frigideira em direção à chama do fogão. Quando o líquido se aproximar da chama, vai pegar fogo. Tome muito cuidado ao realizar este procedimento. Se não se sentir seguro não realize.

Para o purê:

Em uma tigela, coloque a mandioquinha cozida, o leite, a manteiga, a salsinha, o sal e a pimenta e amasse tudo muito bem formando um purê.

Montagem do prato:

Monte em um prato, uma colher grande de purê de mandioquinha, coloque duas postas de tilápia sobre o purê e uma quantidade generosa do velouté.

Salpique pimenta rosa e sirva quente.