Portos do Paraná apresentam nova identidade visual

A administração dos Portos do Paraná lança durante a 25ª Intermodal South América, que acontece nesta semana, a nova identidade visual da empresa. Criado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, o novo conceito é moderno, direto e simples. A ideia é representar os portos paranaenses como terminais globais, eficientes e diversificados.

Segundo o secretário da Comunicação Social, Hudson José, o novo logotipo une três temas: globalização, navegação e logística. “A criação teve como objetivo posicionar a nossa estrutura portuária como ponto de referência mundial. O Paraná é um hub logístico importante para o mundo e essa é a ideia que pretendemos transmitir”, explica o secretário.

De acordo com ele, o conceito logística inteligente, que segue a marca, explicita o trabalho dos Portos do Paraná. “A frase nos destaca como um ponto fundamental de logística e mostra a qualidade da nossa atuação: inteligente. Quem é inteligente é eficiente, é competitivo, é inovador. E assim são os Portos do Paraná”, enfatiza Hudson.

A nova identidade visual passa a ser usada já a partir da Intermodal, que é considerada a maior feira de logística. O evento acontece em São Paulo a partir desta terça-feira (19) e até quinta-feira.

IDENTIDADE – Além da nova marca, a Administração do Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) adotará o conceito de Portos do Paraná. “A razão social continuará a mesma, mas entendemos que os novos projetos ampliam a atuação da administração para todo o Litoral”, destaca o diretor-presidente, Luiz Fernando Garcia.

Uma das preocupações é facilitar o reconhecimento dos terminais paranaenses no exterior e posicionar o Estado no cenário mundial. “O logotipo reflete a nossa eficiência, conquistada ao longo destes 84 anos. O desempenho operacional dos terminais e as estatísticas confirmam que fazemos logística de forma inteligente”, diz Garcia. “Temos os portos mais eficientes do Brasil. Em 2018, foram mais de 10 mil toneladas de carga por metro linear de cais. Alcançamos a média de 145 mil toneladas por dia”, reforça.

Juntos, os Portos do Paraná têm área total de 4.129.801,3 metros quadrados e mais de 5,3 km de cais e píeres, distribuídos em 24 berços: 16 no cais comercial de Paranaguá, 4 berços em 2 píeres de líquidos, 2 berços em 1 píer de fertilizantes e 2 berços em Antonina.

MOVIMENTAÇÃO – O Porto de Paranaguá, o principal entre os portos paranaenses, é o terceiro do Brasil em volume de movimentação geral – atrás apenas de Santos, em São Paulo (com maior em área total e cais) e Itaguaí, no Rio de Janeiro, (que movimenta minério de ferro, um produto com peso, mas baixo valor agregado).

Paranaguá é o primeiro porto do país em exportação de óleo vegetal e frango; e o primeiro em importação de fertilizantes – com a melhor prancha média operacional para o embarque dos produtos, entre os Portos brasileiros: 299 toneladas/hora.

Em valor movimentado em exportação, o Porto de Paranaguá é o segundo do Brasil. Em 2018, foram U$ 18 bilhões. Ainda no ano passado, o terminal teve superávit de mais de U$3,5 bilhões e gerou U$32,4 bilhões em Corrente de Comércio. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

INTERMODAL – O estande dos Portos do Paraná na 25ª Intermodal South America é o de número 30, fica na Rua 15 do Centro de Exposições São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. A visitação é das 13h às 21h, nos três dias de evento.