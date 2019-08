Portal de Leão: um momento de expansão de consciência  

O Portal de Leão é considerado uma porta para os céus e para os reinos mais elevados de consciência. Durante este tempo, as energias de frequência mais alta da estrela Sírius são transmitidas para a Terra, a fim de ajudar a progredir a raça humana e elevar a consciência do planeta.

O Portal de Leão é ativado todos os anos em 8 de agosto, quando o Sol, Sírius e a Terra se movem para pontos específicos no céu.

Durante esse período, é mais fácil acessar reinos mais elevados e receber as energias de anjos, mensageiros e seus entes queridos do outro lado. É também um momento favorável para curar feridas profundas e abrir o Chakra do Coração e o Terceiro Olho.

O Portal de Leão envolve três atores principais: o Sol, a Terra e a estrela Sírius. Sírius tem sido conhecido como o nosso “Sol Espiritual” e é reverenciado por muitas culturas antigas como um lugar de maior consciência. Acredita-se que os seres de maior frequência habitam Sírius, que abriga o mais puro tipo de Amor.

Embora o Portal de Leão aconteça no dia 8 de agosto, ele é realmente iniciado em julho.

Em 4 de julho, a energia do Sol e Sírius se alinham. Agora, ambas as estrelas estão muito longe, mas olhando para o céu, parece que elas se fundem uma com a outra. A fusão de suas energias foi vista como muito auspiciosa e foi considerada uma época em que nosso Sol se fundiria com a energia de Sírius, a fim de melhorar sua energia e nível de frequência.

Essa energia de alta frequência é recebida principalmente pelo Chakra do Coração e o Terceiro Olho. É comum na época do Portal receber curas do coração, aberturas do coração e despertares do Terceiro Olho.

Fonte: Lecocq