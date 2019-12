Policiais Rodoviários de Iporã apreendem cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais Rodoviários apreenderam na PRC-272, entre Francisco Alves a Iporã, um veículo carregado de cigarros contrabandeados na manhã desta quarta-feira (11).

A abordagem aconteceu por volta das 10h30min durante um patrulhamento pela PRC-272. Os policiais deram ordem de parada ao veículo GM/Corsa Sedan, de cor prata, licenciado na cidade de Castro/PR, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, no sentido de Francisco Alves a Iporã. Foi feito acompanhamento tático porém, o veículo saiu do visual da equipe.

Foram realizadas buscas e após alguns quilômetros o referido veículo foi localizado à margem da rodovia com a porta do motorista aberta. Durante as buscas, o condutor não foi localizado e ao ser feito a vistoria no interior do veículo, a equipe constatou que o mesmo, estava carregado com aproximadamente 15 caixas (7.500) maços de cigarros de marcas diversas todas oriundas do Paraguai. O veículo e o cigarro foram encaminhados a Delegacia da Receita Federal em Guaíra para providências.