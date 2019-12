Polícia Rodoviária de Cascavel recupera veículo roubado e apreende 641kg de maconha

Policiais Rodoviários de Cascavel recuperaram um veículo Toyota Hilux e apreenderam 37 fardos e 193 tabletes de maconha na noite dessa quarta-feira (4).

Os policiais realizavam patrulhamento por volta das 23h na PRC-467 quando o veículo Toyota Hilux de cor prata passou em alta velocidade pela viatura e chamou a atenção dos policiais.

A equipe policial utilizou sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga sentido a trevo cataratas entrando cidade de Cascavel. De imediato foi realizado o acompanhamento tático, o condutor da caminhonete realizou várias ultrapassagens perigosas, momento em que pulou o canteiro central da Av. Brasil e no bairro Pacaembu abandou o veículo em movimento. Foram realizadas buscas na região,mas o motorista não foi encontrado.

Após averiguação no veículo foi constatado queixa de roubo. No interior do veículo foram encontrados 37 fardos de maconha e 193 tabletes pesando 641,100 quilos, após a confecção da documentação no Posto de Cascavel, o veículo foi encaminhado juntamente com a droga para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, para os procedimentos cabíveis.