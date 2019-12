Polícia prende suspeito de matar bombeiro civil em Guaraniaçu

A Polícia Civil prendeu em Guaraniaçu um homem suspeito da morte do bombeiro civil Valdair Aparecido Domingues na manhã desta segunda-feira (30).

O crime aconteceu no dia 24 de dezembro quando Valdair foi atingido por pelo menos oito facadas. Equipes das Polícias Civil e Militar compareceram no local do crime e de imediato iniciaram diligências em busca do suspeito. Após análises de câmeras de segurança um mandado de prisão foi expedido, mas o acusado não havia sido localizado durante as buscas feitas no fim de semana.

Veja as imagens da briga poucos instantes antes do crime:

O acusado se apresentou acompanhado de um advogado na Delegacida de Polícia Civil onde permanece preso. A identidade e a motivação do crime não foram divulgados