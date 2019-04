Polícia Militar lança Operação Tiradentes em todo o Paraná

A Polícia Militar começou às 7 horas desta quarta-feira (24) uma megaoperação, a Operação Tiradentes, em todo o Estado, com aproximadamente três mil policiais, 1,2 mil viaturas, além do policiamento já feito rotineiramente. A operação vai até a manhã desta quinta-feira (25) e faz parte de uma ação nacional. - Foto: Divulgação PMPR

Em Curitiba, o lançamento foi na Praça Rui Barbosa, com frações de tropa das seis unidades que atuam na Capital, além do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) . “Essa operação já ocorre há alguns anos e a atuação é uma concentração de forças e exposição de efetivo para aumentar a segurança da comunidade. É uma das maiores operações em todo país e estaremos atuando com grande efetivo”, disse o subcomandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos de Morais.

A coordenação e planejamento da operação são do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, entidade que representa as corporações militares estaduais de segurança pública.

A Operação Tiradentes foi criada após a decisão unânime dos comandantes-gerais na primeira reunião extraordinária do Conselho, que ocorreu no início de abril deste ano, para demonstrar força, coordenação e integração entre as instituições com o objetivo de fornecer mais segurança ao cidadão.

A atuação dos policiais e bombeiros militares será no sentido de promover mais segurança e ordem nas cidades, áreas rurais, estradas, rios e matas, aplicando equipes diuturnamente de maneira intensificada. No Paraná, todas as unidades operacionais estão trabalhando com seus respectivos efetivos, com apoio dos batalhões especializados em situações específicas.

“Estamos proporcionando essa sensação de segurança tão almejada com um reforço de policiamento, principalmente nos pontos em que há mais pessoas, com policiamento presente, e para coibir qualquer delito com uma ação policial em massa com resultados notórios. Esse trabalho sobrepõe-se ao que as unidades policiais já praticam rotineiramente, é uma intensificação”, detalhou o coronel Morais.

O trabalho preventivo é feito com abordagens a pessoas e a veículos, estabelecimentos comerciais e pontos onde há denúncias e registro de atividades ilícitas como tráfico e uso de drogas. As buscas dos policiais serão focadas no sentido de localizar armas de fogo, substâncias entorpecentes, suspeitos de envolvimentos em crimes e foragidos da justiça, além de recuperar veículos com alerta de furto ou roubo.

A Operação conta ainda com efetivos dos seis Comandos Regionais, por meio das unidades operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aplicando os efetivos da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), do Serviço de Inteligência, da Radiopatrulha (RPA), e demais equipes.