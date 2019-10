Polícia Federal prende mulher com diversas munições escondidas pelo corpo

Foz do Iguaçu/PR – Na noite de quarta-feira (2), em fiscalização de rotina da UOCS (Unidade Operacional de Cães de Serviço) da Polícia Federal, um ônibus foi abordado na BR-277 próximo à cidade de Céu Azul/PR.Na abordagem, foi identificada uma mulher no ônibus que transportava diversas munições. Estas estavam presas com fitas adesivas em seu próprio corpo, por baixo da roupa que usava. O ônibus estava indo para a cidade de Curitiba/PR.

Foram apreendidos 120 munições calibre 762 e 997 munições calibre 556 e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Matelândia, onde a mulher ficou presa.