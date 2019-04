Polícia Federal e Força Nacional apreendem barco com 70 caixas de cigarros contrabandeados

Policiais Federais e militares da Força Nacional apreenderam na noite de ontem (8), no lugar denominado Braço da Paulista em Foz do Iguaçu, uma embarcação de alumínio clandestina, medindo seis metros e propulsada por um motor de 115HP. A embarcação estava carregada com aproximadamente 70 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A equipe fazia policiamento embarcado de rotina quando notaram a movimentação suspeita de uma embarcação no lago de Itaipu. Como é de praxe, decidiram abordá-la fazendo o uso de alertas específicos de aproximação. Reagindo a esses procedimentos, o piloto não identificado direcionou sua embarcação, em alta velocidade, para a barranca brasileira e empreendeu fuga pela margem do lago, aproveitando-se da vegetação e da escuridão.

Outras equipes foram acionadas por terra para prestar apoio à equipe embarcada, mas ninguém foi localizado.

O barco e a carga foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Fonte: CS/DPF/Foz do Iguaçu