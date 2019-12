Polícia deflagra Operação Mbarete no Sudoeste

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã desta sexta-feira (13), foi deflagrada uma operação conjunta entre as Polícias Federal, Militar, Civil, e Força Nacional, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão nas cidades de Capanema, Planalto e Pérola do Oeste no Sudoeste paranaense.

A operação foi denominada de Mbarete (que em tradução livre do Tupi Guarani quer dizer “lei do mais forte”) e visa desarticular grupos criminosos que atuam na região praticando os crimes de tráfico de drogas, de armas, entre outros ilícitos.

Após mais de 60 dias de investigações, foram expedidos os mandados judiciais de busca e apreensão e prisão cumpridos solicitados pela Vara Criminal de Capanema.

Como resultado da operação, foram cumpridos 10 mandados judiciais busca e apreensão, 5 pessoas foram presas, uma menor de idade foi apreendida e liberada em seguida. Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, maconha, uma quantia em dinheiro, uma munição de fuzil 7,62, um revólver calibre 32 e aparelhos celulares.

Os celulares e demais mídias eletrônicas apreendidas foram enviadas à Polícia Científica para análise pericial.