Polícia Civil soluciona homicídio ocorrido no Esmeralda

A equipe da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios solucionou o homicídio de Anderson Leandro Marciano ocorrido no último sábado, 23 de novembro em uma festa na Rua Tito Muffato no Esmeralda em Cascavel. A arma de fogo utilizada no crime também foi apreendida.

Após diversas diligências, a equipe identificou o autor do crime que foi interrogado sobre a situação. Segundo ele, o crime foi motivado por uma briga local dos fatos.

Com relação à arma de fogo, se trata de um revólver calibre 38 que foi localizado em meio a um matagal no bairro Santa Cruz. A arma foi encaminhada para perícia.

Por não estar em período de flagrante, o autor foi ouvido e liberado. Seguem outras diligências para a conclusão do inquérito policial.

