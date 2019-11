Câmera de segurança mostra confusão que resultou em morte no Esmeralda

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (25) imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial na rua lateral da Avenida Tito Muffato em Cascavel. O vídeo mostra uma confusão que resultou na morte de Anderson Leandro Marciano de 28 anos, por volta das 6h20 da manhã de sábado (23).

Nas imagens é possível ver quatro carros estacionados. Um homem desce de um veículo Renault Clio de cor prata e começa uma briga atrás do veículo entre dois homens, várias pessoas estão ao redor. O homem que estava no veículo de camiseta branca parece empurrar outro de camiseta cinza que cai no chão. Nesse momento é provável que tenha acontecido o disparo de arma de fogo, já que na sequência todos saem correndo.

O homem que estava no veículo Renault clio de camiseta branca entra no veículo rapidamente e sai do local. Todas as pessoas que estavam perto também correm do local, um homem e uma mulher fogem apé pela rua lateral.

Um veículo Monza de cor preta também é avistado saindo do local seguido de um veículo Ford Escort de cor prata com detalhes no capô e laterais na cor preta.

Anderson foi baleado no peito e chegou a ser socorrido pelo Siate mas não resistiu e morreu.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo telefone 197.

Veja as imagens do momento do crime:

