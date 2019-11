Polícia Civil fala sobre prisão após morte de mulher em Juvinópolis

A delegada titular da delegacia de homicídios de Cascavel Doutora Raissa scariot concedeu coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (12) para falar sobre a morte de Margarida ocorrida na madrugada do dia 11 no distrito de juvinópolis em Cascavel.

O crime é tratado como homicídio qualificado haja visto que o autor não tinha relações pessoais com a vítima para o crime ser tratado como. O detido foi encontrado na casa de sua mãe ele relatou que matou Margarida por ela ser o possível pivô da separação de seus pais.

Em diligências após o crime, a polícia encontrou a mochila que foi utilizada para estrangular a vítima na casa do pai do homem detido.

O detido foi encontrado na casa de sua mãe e relatou que o crime ocorreu por volta das 3:20 da madrugada do dia 11. A vítima saía de casa para trabalhar quando foi surpreendida pelo assassino no momento iniciou-se uma discussão e o rapaz alega ter agredido ela porém não ter matado.

Ele disse que a vítima possivelmente tenha se enforcado com a própria bolsa.Versão essa que foi descartada pela polícia e de acordo com informações do médico legista a vítima foi estrangulada.

O homem de 19 anos, autor confesso foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.