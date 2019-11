Polícia Civil de Foz do Iguaçu implanta a realização de flagrantes por videoconferência

Os procedimentos do flagrante passam a ser realizados por meio da videoconferência, por uma equipe de plantonistas na 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu formada por um delegado e um escrivão de policial, do outro lado, um investigador e o conduzido, sendo todo procedimento gravado garantindo a lisura e a maior fidelidade do auto da prisão em flagrante.

A videoconferência vem para trazer mais agilidade e transparência aos serviços da polícia judiciária, além de propiciar uma maior celeridade na obtenção dos resultados.

Como corolário disto também o Poder Judiciário e o Ministério Público terão acesso online e imediato ao procedimento, acarretando uma análise muito mais rápida e fácil por parte destes órgãos.

É importante esclarecer que não há necessidade de o delegado se deslocar até a unidade policial em que se encontra o conduzido, no caso da 6ª Subdivisão Policial o delegado e o escrivão de polícia podem estar fisicamente na cidade de Foz do Iguaçu, e o investigador com o conduzido na cidade de Medianeira, por exemplo.

“A videoconferência provoca uma liberação dos policiais civis para maior dedicação às atividades fins inerentes ao cargo, qual seja: a investigativa. Já as demais forças de segurança terão um tempo reduzido de permanência nas unidades policiais, propiciando retorno rápido para suas respectivas funções nas ruas”, afirma o Delegado Francisco Sampaio.