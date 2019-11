A Polícia Civil apreendeu no final da manhã desta quinta-feira (21), 17 tabletes de maconha o qual totalizou 11 kg do entorpecente.

A droga foi localizada abandonada no bairro Cidade Nova em Foz do Iguaçu, às margens do portão da usina em um terreno baldio. As investigações prosseguem com a finalidade de localizar possíveis responsáveis pelo entorpecente.