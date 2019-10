Policia apreende caminhão carregado com cigarros em Mercedes

Um caminhão baú carregado com cigarros foi apreendido, na noite desta quarta-feira (30), pela Polícia Militar no centro de Mercedes.

Os policiais realizavam patrulhamento pela cidade, quando avistaram um caminhão Ford/Cargo em atitude suspeita. O veículo foi acompanhado, e após algumas quadras, foi abordado.

Ao verificar o interior do baú, os policiais constataram que o caminhão estava carregado com 650 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O condutor do Ford/Cargo foi preso e encaminhado junto com o caminhão e cigarros para a Polícia Federal de Guaíra.

Com informações do 5º CRPM – 19º BPM