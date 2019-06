Polícia Ambiental prende caçadores em flagrante

UMUARAMA – A Polícia Militar Ambiental apreendeu durante o final de semana, armas de fogo, munição e um animal que havia sido abatido durante prática de caça ilegal. Na mesmo ocasião, os policiais detiveram caçadores que foram presos em estado de flagrante. Um adolescente que os acompanhava foi apreendido.

De acordo com a Polícia Ambiental, o animal abatido durante a caça, trata-se de uma paca. A ação aconteceu durante a tarde do domingo (9), quando as equipes realizavam monitoramento na área rural dentro dos limites do município de Cruzeiro do Oeste.

Com o grupo foram encontradas cinco armas, entre elas espingardas e carabinas, além de munição. Seis cachorros que eram utilizados para a caça também foram apreendidos. Foi encontrada, além da paca, facas e redes que eram usadas na prática ilegal.

A polícia informou também que foram feitas cinco autuações por crime ambiental e lavrados sete autos de infração ambiental (multas).

Os envolvidos, que foram levados à Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Oeste, poderão responder por maus tratos aos animais, porte ilegal de arma, corrupção de menores e por matar espécime de fauna nativa.