Pode nevar no Sul sexta-feira e sábado

O ar frio de origem polar entrou com força na América do sul e já gelou a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai e faz a temperatura despencar nesta sexta-feira (2) e no sábado.

Segundo o Climatempo, o frio e o excesso de umidade já proporcionaram a ocorrência de chuva congelada em cidades do Rio Grande do Sul na manhã dessa sexta-feira.

Uma densa camada de nuvens recobre o norte gaúcho, incluindo a serra, Santa Catarina e avançando sobre o Paraná.

Na serra gaúcha e no Planalto de Santa Catarina há chance de nevar na noite de sexta-feira e madrugada de sábado. O ar frio e o vento de moderado a forte e a falta de sol deixam o Sul mais gelados. A previsão é de geada generalizada no domingo.

Tempo em Cascavel

Segundo a Startup de meteorologia Cascavel tempo a partir das 18h dessa sexta-feira já será registrado 7°C. O vento continua forte, acima de 50km/h, causando sensação de temperatura negativa na madrugada. A temperatura deve cair para 1°C no amanhecer de sábado.

Veja como fica o clima na capital do oeste paranaense neste fim de semana: