Pneus e acidente complicam Senna

A expectativa de um bom resultado se transformou em decepção para Bruno Senna ainda nas primeiras voltas das 4 Horas de Spa, quinta e penúltima etapa da European Le Mans Series, domingo, na Bélgica. Com pouco mais de 30 minutos de prova, o piloto da RLR MSport perdeu o controle do Oreca 07-Gibson e bateu de frente na barreira de proteção. Entre o período de entrada do resgate e os reparos nos boxes, foram seis voltas perdidas impossíveis de serem recuperadas que custaram qualquer chance de uma colocação satisfatória e renderam apenas o 22º lugar na classificação final. A vitória foi da dupla da United Autosport, formado por Filipe Albuquerque e Phil Hanson. O campeonato termina no dia 27 de outubro, em Portimão (Portugal).