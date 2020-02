PM faz operação em Quedas do Iguaçu, prende dez e um é morto

A PM (Polícia Militar) deflagrou a Operação Brothers em Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu para desarticular esquemas de tráfico de drogas. Até o momento dez pessoas já foram presas e uma foi morta após atirar contra os policiais, no revide, foi atingida e não sobreviveu. Ao todo, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão e dez de prisão.

Major Cícero faz um balanço da operação:

Crédito do vídeo: TM TV

Até às 9h da manhã, 10 pessoas já haviam sido presas. Foram apreendidas seis armas de fogo (4 pistolas cal. 380, 1 espingarda e 1 revolver cal. 38), e aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro e R$ 4.600 em cheque.

Durante as diligências anteriores a operação, já haviam sido presas nove pessoas e também foi apreendido um revólver calibre .38, munições e R$ 15 mil em dinheiro relacionado ao tráfico de drogas.