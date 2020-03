Plano de proteção aos mais vulneráveis

Foz do Iguaçu – O CDHMP (Centro de Direitos Humanos e Memória Popular) pediu à Prefeitura de Foz do Iguaçu um plano com medidas para atenuar a crise provocada pela disseminação do coronavíus (covid-19) por meio de auxílios e ações de proteção a segmentos sociais mais vulneráveis.

A entidade reivindica apoio financeiro equivalente a um salário mínimo regional (R$ 1.383) a microempreendedores individuais pelo período de três meses. E solicita ações governamentais que garantam assistência social à população em situação de rua.

As medidas propostas vão “no sentido de amenizar os efeitos da crise que está se instalando no Brasil e na região da fronteira sobre a população mais vulnerável”. “A crise social ampliada pela pandemia do coronavírus terá um efeito maior sobre as populações que já não tinham seus direitos integralmente assegurados. Exigimos da prefeitura, não ações isoladas, mas um plano que garanta proteção aos segmentos mais vulneráveis”, explica o presidente do CDHMP, Aluizio Palmar.