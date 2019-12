A Pirelli foi escolhida pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), órgão máximo do automobilismo mundial, como a fornecedora exclusiva de pneus do Campeonato Mundial de Rali no período de 2021 a 2024. Em particular, a Pirelli irá equipar todos os carros de tração nas quatro rodas que competem na modalidade, desde o WRC, que luta pelo título geral, até a especificação R5 da classe WRC2, que também é a categoria mais proeminente em campeonatos nacionais e regionais em todo o mundo.