Piloto reserva e de testes da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi foi o sexto colocado na penúltima etapa da F-1 Virtual, que foi disputada no último domingo no circuito de rua de Baku, no Azerbaijão. O brasileiro conquistou a pole position na etapa passada em Mônaco e aprovou mais um bom resultado pela equipe americana.