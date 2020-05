PF realiza 2ª fase da Operação Homem Anjo

Entre os dias 26 e 27 de maio de 2020, equipes da Polícia Federal de Guaíra realizaram a 2ª fase da “Operação Homem Anjo” cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão na região da fronteira do Paraná com o Paraguai.

Essa fase focou na desarticulação da estrutura operacional da organização envolvida na morte do militar do Exército Brasileiro, Daniel Henrique Trarbach Engelmann, ocorrida em 10 de maio do corrente ano.

Fora expedido mandado de prisão ao indivíduo responsável pela fabricação das embarcações utilizadas e foi apreendido um motor de embarcação de última geração, com potência de 300 HP.

O motor apreendido, que vale, aproximadamente, R$ 100.000,00, foi adquirido em loja da região pelos criminosos. Essa compra foi realizada logo após a apreensão de outro motor idêntico, ocorrida em 11/05/2020, ocasião em que a Polícia Federal localizou, no Rio Paraná, uma das embarcações utilizadas pela mesma organização criminosa no cometimento de crime de tráfico transnacional de drogas.

Informações:Costa Oeste News e Assessoria PF