PF e Força Nacional apreendem 200 kg de agrotóxicos

Equipes de Policiais Federais e da Força Nacional apreenderam nessa quarta-feira (05), 200 quilos de agrotóxicos em um depósito de ilícitos em Itaipulândia- PR. A apreensão foi realizada através de uma denúncia anônima.

Ao chegarem ao local apontado na denúncia, como sendo um depósito de ilícitos oriundos do Paraguai, os policiais constataram a presença de um veículo VW Voyage, em estado de abandono, carregado com aproximadamente 200 kg de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai.

O imóvel apresentava sinais de estar desabitado sendo utilizado somente para fins de depósito e montagem de cargas ilícitas.

O veículo e a carga de agrotóxicos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR.