A Prefeitura de Cascavel realiza neste domingo (29) o 1º Pedal do Servidor, evento aberto a todos os servidores e familiares, além de grupos de ciclismo e parceiros do Programa Pedalar. O passeio ciclístico marca o início oficial do programa, que atraiu 359 inscritos, os quais participaram de sorteio para participar desta primeira experiência piloto, que tem 140 vagas.

A concentração começa às 8h30, em frente à Prefeitura, onde serão entregues os Kits do Programa Pedalar, compostos por capacete, cadeado, kit farol e lanterna, garrafa para hidratação, um par de luvas e protetor solar. A largada está prevista para 9h45, seguindo pela Avenida Brasil até a Rua Duque de Caxias, com término na Feira do Teatro, no estacionamento do Teatro Municipal.

Dos 359 servidores inscritos no programa, 302 são para o regime de comodato dos equipamentos e 57 manifestaram interesse no programa para participar pela modalidade “bicicleta própria”. Todos finalizaram esta semana a fase de avaliação médica e nutricional.