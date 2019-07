Paulo Drage lança CD em homenagem a Rafael Altério

O saxofonista cascavelense Paulo Drage lança no início deste mês de julho o seu mais novo projeto, o CD SaxPop. O trabalho iniciado em 2018 traz gravações no Estúdio Veronese e todas as faixas foram executadas com músicos de Cascavel. O disco é uma homenagem ao compositor e produtor musical paulista Rafael Altério, um dos maiores melodistas da música brasileira e premiado nos mais importantes festivais de música brasileira.

O CD SaxPop de Paulo Drage traz dez canções suas, inclusive a inesquecível “Até Quando Deus Quiser”, composição de Rafael Altério e Rita Altério, que foi vencedora do Festival Regional da Canção Popular de Cascavel (Fercapo) de 1993, música que posteriormente fez muito sucesso interpretada por Fábio Júnior.

Rafael Altério, além das produções musicais que faz em seu estúdio no interior de São Paulo, também tem uma parceria de longa data com o cantor e compositor Ivan Lins.

Shows de lançamento

Paulo Drage faz uma miniturnê em Cascavel para o lançamento de seu disco, passando pelo Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, pelo Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, pelo Centro Cultural Gilberto Mayer e termina com uma linda apresentação em frente à Catedral de Cascavel, que faz parte das atrações de encerramento do 30º Festival de Música de Cascavel. Todas as apresentações não têm custo e haverá ainda a distribuição de CDs gratuitamente.

Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Todo o projeto só foi possível por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Ministério da Cidadania e Secretaria da Cultura do Governo Federal e também das empresas patrocinadoras. “A participação de empresas é fundamental”, explica o instrumentista Paulo Drage. “Um projeto como esse jamais seria possível para mim com recursos próprios. Agradeço muito às empresas que tornaram isso possível e também à BWA Consultoria, que, pelas mãos de Ricardo Leandro e William Fischer, tem tocado e dado todo o suporte para esse projeto.”

PROGRAMAÇÃO

Dia 03/07 às 10h – Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone

Dia 04/07 às 10h – Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira

Dia 05/07 às 20h – Centro Cultural Gilberto Mayer

Dia 21/07 às 16h30 – Em frente à Catedral de Cascavel, fazendo parte das apresentações de encerramento do 30º Festival de Música de Cascavel