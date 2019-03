Patronato de Cascavel inaugura Sala Multiuso e Escritório Social

O Patronato de Cascavel inaugurou, na tarde de quinta-feira (28), o Escritório Social e a ampliação da Sala Multiuso de atendimento aos egressos do sistema penitenciário do Paraná. O funcionamento será no segundo piso do Terminal Rodoviário, na região Oeste da cidade.

O evento contou com a participação de diversas autoridades e representantes de entidades ligadas à Segurança Pública do Estado.

A iniciativa, tem por objetivo, ajudar a reinserção social de egressos do Sistema Penitenciário.

“Mais um passo importante no que se refere a ressocializacão. Poder proporcionar oportunidade e reintegração social ao assistido também é uma de nossas missões. Eu particularmente sonho com o dia em que passaremos a fechar unidades Penais ao invés de construirmos novas”, destacou o coordenador regional do Depen-PR, Thiago Correia.

Uma equipe multiprofissional vai atuar diretamente nos trabalhos, atendendo egressos e também presos dos regimes semiaberto e aberto.

Serão ofertados serviços nas áreas de direito, psicologia, pedagogia, saúde e trabalhista.

“A ampliação da Sala Multiuso é um grande avanço no sistema e vai qualificar a mão de obra do egresso, possibilitando uma melhor colocação dele, no mercado de trabalho”, explicou o diretor do Patronato Penitenciário de Cascavel, Rubens Carrera.

O Escritório Social vai possibilitar o monitoramento dos mais de 350 presos, da região de Cascavel, beneficiados com a tornozeleira eletrônica.

“É uma oportunidade para quem já foi preso e busca mudar de vida. Vamos oportunizar a reinserção dessas pessoas na sociedade”, disse o coordenador do Escritório Social em Cascavel, Sérgio Vicente.